Тысячи мало: в ОП рассказали, сколько оккупантов надо уничтожать для "начала финализации войны"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для достижения цели Украине необходимы три инструмента
Украинским защитникам необходимо уничтожать по 5 тысяч оккупантов ежедневно, чтобы выйти на процесс финализации войны.
Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россиянам удалось накопить значительное количество живой силы, которую надо максимально быстро ликвидировать.
Он подчеркнул, что для этого ежедневно в россию должно приходить не тысяча "похоронок", а "2500, 3000, а лучше — 5 тысяч".
"Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", — сказал Подоляк.
Кроме того, советник главы ОПУ добавил, что для достижения этой цели необходимо иметь три инструмента — танки, дальнобойные ракеты и авиация. Также Украине понадобятся артиллерийские снаряды и ракеты к ПВО.
По его словам, на эти темы будут говорить во время следующей встречи в формате "Рамштайн".
Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда раньше призвал союзников ускорить поставки оружия Украине, поскольку в противном случае россия может победить в войне.