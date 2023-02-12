Укр

Тысячи мало: в ОП рассказали, сколько оккупантов надо уничтожать для "начала финализации войны"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Уничтоженная российская техника Новость обновлена 12 февраля 2023, 23:31
Уничтоженная российская техника

Для достижения цели Украине необходимы три инструмента

Украинским защитникам необходимо уничтожать по 5 тысяч оккупантов ежедневно, чтобы выйти на процесс финализации войны.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россиянам удалось накопить значительное количество живой силы, которую надо максимально быстро ликвидировать.

Он подчеркнул, что для этого ежедневно в россию должно приходить не тысяча "похоронок", а "2500, 3000, а лучше — 5 тысяч".

"Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", — сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы ОПУ добавил, что для достижения этой цели необходимо иметь три инструмента — танки, дальнобойные ракеты и авиация. Также Украине понадобятся артиллерийские снаряды и ракеты к ПВО.

По его словам, на эти темы будут говорить во время следующей встречи в формате "Рамштайн".

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда раньше призвал союзников ускорить поставки оружия Украине, поскольку в противном случае россия может победить в войне.

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#Украина #Россия #Война #Михаил Подоляк