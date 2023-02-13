"Спецоперация" провалилась: в рф назвали новый срок "захвата Киева"

Захватчики не ожидали, что столкнутся в Украине с "третьим типом войны"

Бывший депутат госдумы рф, политолог и доверенное лицо кремлевского диктатора Сергей Марков признал, что "спецоперация" по захвату Киева и всей Украины "за три дня" провалилась.

И теперь русским фашистам придется "брать Киев 25 лет", пишут российские СМИ.

Марков утверждает, что россия готовилась к двум типам войн: ядерной — со США и войне с парамилитарными образованиями. Он пожаловался, мол оказалось, что ВСУ — это очень эффективная армия, чего не ожидали оккупанты.

"Мы столкнулись с третьим типом войны, чего мы вообще не ожидали. Оказалось, что мы должны вести войну, а не "спецоперацию". "Спецоперация" фактически у нас провалилась. Мы вынуждены воевать с сильным противником. Мы как планировали: уничтожить ПВО и тогда бы наши самолеты доминировали в воздухе. Но мы не смогли уничтожить ПВО. Наши самолеты не летают на территории Украины, а так подлетают, запускают ракеты и убегают", — посетовал пропагандист путина.

Марков заявил, что с "успехами" оккупационной армии на Донбассе, о Киеве за "три дня" нужно забыть, потому что мол столицу Украины придется "брать" 25 лет.

Напомним, что почти ровно год назад диктатор путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Он обратился в ВСУ с призывом "сложить оружие и уходить домой". В то же утро российские оккупанты начали наступление на территорию нашего государства. Тогда же оккупанты озвучили планы захватить Киев "за три дня" и совершить государственный переворот. Однако ВСУ сломали планы захватчиков и провели успешные контрнаступления сначала в северных областях, а затем – на Харьковском и Херсонском направлениях.