"Читаю комментарии и плачу": украинские военные рассказали, о ком думают перед боем

Комментарии военных умиляли других

Украинский военный, который ведет соцсети под псевдонимом Саня Лук, поставив своим коллегам вопрос, о ком они думают перед боевым выходом. Александр сейчас воюет на Донбассе, где враг продолжает попытки наступления. Параллельно он ведет свои соцсети, чем занимался еще до полномасштабного наступления и поступления на службу. Сейчас он освещает армейские будни.

В одном из своих видео в TikTok Саня спросил коллег военных, о ком они думают перед выездом на позиции. Видео стало популярным и собрало десятки комментариев. Вот как украинские воины ответили на заданный вопрос:

Andrii Petriv: "О маме) Чтобы это соврать на этот раз))"

UA: "Я же геройка, решила спросить друга и он сказал, что обо мне… Я не могу успокоиться…"

Ruslana: "Отец всегда думал о нас — детях, да и сейчас тоже.. как бы тяжело ему не было, скучаю очень".

Сергей: "О жене".

Mymoona: "Мне мой сам когда-то рассказал, мысли [были] грустные и о том, что может не вернуться. Я рада, что он открылся мне, но теперь это не дает мне покоя".

Yulia Shevchenko507: "Я о собратьях, что их может не стать, и я не смогу жить с этим…"

_deevil.__: "Мама, девушка".

_dvgl_: "Мне стало интересно, поэтому спрошу своего парня сейчас".

Bohom Dannyi: "О маме".

User2418162362434: "Мама, Брат".

Артем Пастушенко: "О самом дорогом и ближайшем, что у меня есть [смайлик]".

Weller: "О ней [@love_daddy$]".

ilona.makara: "Спросила, сказал обо мне".

Андрюха — Скотч: Конечно о маме и отце, сестре и брате. Следую за тем, что пишу им, потому что это может быть последнее сообщение.

Одна из комментаторов подытожила свои впечатления от прочитанного. По ее словам, комментарии настолько трогательны, что доводят до слез.

Сам Александр снимал милый TikTok про младшего брата. Также он ответил "Понимаю" на комментарий военного, который сказал, что думает о маме.

К слову, в соцсетях мужчина рассказывает о себе как о переводчике и протестанте. До попадания на фронт он много ходил в спортзал и снимал видео об аниме.

Напомним, что, по мнению военного психолога, ВСУ воюют под Бахмутом с низкорослыми, несчастными и больными людьми, которые наполняют российскую армию.

Увидеть обстановку в городе-крепости Бахмут вы можете, просмотрев репортаж корреспондента "Телеграфа" Евгения Завгороднего.