"Обнимаю бесконечно, а к утру буду любить снова": военные тронули особым видео ко Дню влюбленных

В качестве закадрового текста в поздравлении использовали стихотворение известного воина-поэта Павла Вышебабы

Полномасштабная война не должна помешать любви, если она крепкая и настоящая. Очевидно, именно такое мнение пытаются донести в День Святого Валентина украинские военные, поздравляя влюбленных даже находясь на передовой. Очередное видео, созданное при участии бойцов ВСУ, не может оставить равнодушным ни одного, кто когда-либо был или до сих пор влюблен.

Не только наличие военных в кадре стало залогом создания замечательной видеооткрытки, сообщает "Телеграф". Общий эффект был достигнут благодаря использованию стихотворения известного ныне поэта и военного Павла Вышебабы. Его поэзия "Кохатись", которая недавно была возложена на музыку, прекрасно дополнила всеобщее приветствие.

"Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будем кохатись, щоби змити із себе війну!.." — эти строки известны многим украинцам, и именно с них начинается поздравление от военнослужащих.

У видео есть много моментов, которые намекают на желание скорой встречи, усталости от разлуки и, конечно же, обещание обязательной Победы. Встречи любимых с военными, нередко ранеными после участия в боях, заставляют сердце биться чаще, а глаза становиться более влажными.

Это не единственное поздравление с Днем влюбленных, созданное в этом году нашими ВСУ. В частности, спецназначенцы Винничины сняли собственное обращение к украинцам, в котором пытались донести важность искренних чувств.