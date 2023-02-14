New York Times о новой фазе войны в Украине: "путин надеется на улучшение. На то есть основания"

путин будет ждать, пока Запад устанет поставлять оружие Украине

Полномасштабная война в Украине с приближением даты годовщины ее начала переходит в новую фазу. У российских оккупантов есть определенная стратегия ведения боевых действий в ближайшее время, а у Украины есть приоритетные цели и определённые задачи.

В последние дни россия активизировала ракетные удары по украинским городам. Ее целью сейчас является захват Донбасса путем подавления украинских сил своими войсками. Украину в свою очередь беспокоит неравенство сил. Об этом пишет американская ежедневная газета The New York Times.

Журналисты подчеркивают, что сейчас есть все признаки того, что в ближайшие недели или месяцы со стороны Украины и со стороны оккупантов можно ожидать новых действий. Также СМИ озвучили стратегию рф и нашей страны в этой войне.

Стратегия россии

Несмотря на то, что россия почти за год войны, по данным США, потеряла около 200 тысяч своих военных, у путина есть основания полагать, что в этом году положение рф может улучшиться.

Он опирается на две динамики. Во-первых, россия — гораздо бó‎льшая страна, с гораздо бó‎льшими ресурсами, чем Украина. Во-вторых, исход войны важнее для Украины и россии, чем для зарубежных союзников Украины. Этот разрыв может в конечном итоге привести к тому, что союзники Украины снизят поставки важнейшего оружия и техники.

Стратегия путина заключается в том, чтобы переждать Запад, а затем снова надавить, чтобы захватить такое количество земли, чтобы правительство Украины согласилось на прекращение войны на условиях диктатора.

На этой неделе россия вновь будет пытаться одержать новую победу путем захвата Бахмута. Журналисты отмечают, что российские захватчики попытаются окружить Донбасс, полностью отрезав его от Украины.

Официальные лица США в то же время скептически относятся к тому, что более масштабная кампания рф по захвату восточной части Украины приведет к успеху. Российские военные, призванные в последние месяцы, в основном неопытны и к тому же рф уже израсходовала бóльшую часть своих боеприпасов.

Стратегия Украины

Многие аналитики считают, что наиболее вероятным сценарием до конца 2023 года остается тупиковая ситуация. Однако администрация Байдена, так же как и украинские лидеры, считают вероятным и лучший исход. Предстоящие поставки новой военной техники вроде танков является признаком этого оптимизма.

Танки могут помочь Украине в достижении ее самой большой среднесрочной цели: разрыве так называемого сухопутного моста, который россия установила между захваченной ею территорией на востоке, в том числе на Донбассе, и на юге, на Крымском полуострове.

Одной из первоначальных целей Украины может быть возвращение Запорожской АЭС. Это было бы самым большим достижением контрнаступления на сегодняшний день.

Чтобы подготовиться к предстоящему наступлению, Украина отвела часть войск от линии фронта и отправила их в Германию, Великобританию и Польшу. Там они проходят обучение в новых подразделениях и учатся пользоваться танками, артиллерийскими орудиями и другим оборудованием, недавно поставленным Западом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ уже в ближайшее время могут переломить ход войны.