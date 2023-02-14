Атаковали ВСУ "живой волной": пленные "вагнеровцы" подробно рассказали, как воюют в Украине

Большинство наемников рф использует как пушечное мясо

Журналистам американской газеты The New York Times удалось пообщаться с пленными наемниками частной военной компании "Вагнера", которые сейчас находятся в следственном изоляторе под Львовом. "Вагнеровцы", отличающиеся среди других бойцов россии наибольшей жестокостью, поделились деталями службы в российской ЧВК и "живых" атак во время боев с украинцами на фронте.

В интервью представителям издания пленные рассказали, что, работая по тактике "живая волна", первые группы атакующих, обычно состоящие из экс-зеков идут на позиции украинских военных, раскрывая таким образом огневые точки ВСУ и имея огромные потери. После начинает работать артиллерия, а уже потом штурмуют более опытные группы.

По словам "вагнеровцев", на фронт они попадут прямо из российской колонии. Один из них Сергей, до войны работал техником сотовой связи на территории Сибири. А в 2020 году из-за торговли наркотиками был осужден и получил наказание на срок до 10 лет лишения свободы. В октябре ему предложили принять участие в так называемой "военной спецоперации", пообещав помилование. Как выяснилось оказалось впоследствии, бои оказались гораздо опаснее, чем Сергей даже мог себе представить.

Всего за три дня на линии фронта под Бахмутом "вагнеровец" от рядового санитара, который выносил убитых или раненых с поля боя, стал одним из участвующих в штурме.

Ночью 1 января ему и другим бойцам приказали продвинуться примерно на полкилометра вдоль лесополосы, окопаться там и ждать следующей волны. Одна из группировок была вооружена ручным пулеметом, другие — только автоматами и ручными гранатами.

Уже через несколько часов их заметили ВСУ и открыли прямой огонь по враждебной цели. Восемь "вагнеровцев" сразу стали 200-ми, одному удалось скрыться, а Сергея захватили в плен.

Еще один пленный, 44-летний Александр, который должен был отсидеть в российской тюрьме всего три года, также согласился пойти добровольцем в ППК "Вагнер".

"Они привели нас в подвал, разделили на группы по пять человек и, хотя мы не были обучены, сказали нам бежать вперед, куда сможем", — рассказал рядовой.

Все закончилось тем, что ВСУ ликвидировали троих "вагнеровцев" из группировки Александра, еще двоих взяли в плен.

Другие пленные рассказывают, что половину их товарищей во время каждого штурма либо сразу убивали, либо ранили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский ПИК "Вагнер" больше не сможет вербовать заключенных, о чем лично сообщил основатель частной военной компании евгений пригожин.