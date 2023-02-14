Россияне прицельно ударили ракетой: появилось видео гибели волонтера из США в Бахмуте

Российская ракета прицельно попала в белый фургон, который стоял на обочине

В сети опубликовали видео момента гибели волонтера из США Пита Рида под Бахмутом. Российская ракета попала в группу волонтеров в тот момент, когда они оказывали помощь гражданскому лицу.

Видео попадания ракеты опубликовало издание The New York Times. На кадрах, которые заснял эстонский волонтер из организации Frontline Medics Эрко Лайдинен видно, что российский снаряд попал в белый фургон не случайно.

О гибели известного американского волонтера стало известно 4 февраля. С 2012 года он начал заниматься гуманитарной помощь, а в 2015 году возглавил медицинские бригады, которые спасли не одну тысячу жизней во время конфликтов в Йемене, Ираке, Сирии и других странах. В Украину он со своей гуманитарной миссией приехал в начале января 2023 года.

Погиб Пит Рид во время обстрела Бахмута российскими оккупантами. Его белый фургон остановился на обочине, чтобы оказать помощь другой группе эвакуации, которая пострадала во время обстрела. На опубликованном видео четко прослеживается полет ракеты. Она летела низко и параллельно земле, после чего попала прямиком в белый гражданский фургон, убив одного волонтера. Еще несколько человек пострадали от взрыва.

"Прибывшие на место добровольцы сначала объяснили удар неизбирательным российским обстрелом. Но покадровый анализ видео показывает, что безоружный г-н Рид погиб в результате прицельного удара управляемой ракетой, почти наверняка выпущенной российскими войсками", — пишет NYT.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что волонтеры из Великобритании пропали под Соледаром. Позже российские оккупанты заявили, что один из них — Кристофер Перри, был убит.