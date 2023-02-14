"Антикремлевская коалиция растет": Резников приоткрыл секреты нового "Рамштайна"

Украинцев будут обучать целыми подразделениями для освобождения территорий

Министр обороны Украины заявил, что "очень доволен" результатами нового заседания в формате "Рамштайн" и рассказал о некоторых из них.

Об этом передает Европейская правда.

По словам главы Минобороны Украины, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины участвовали 54 представителя стран мира, что означает, что "антикремлевская коалиция растет".

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины — именно на поле боя", — говорит Резников, добавляя, что участники "Рамштайн" отмечали скорость, своевременность и стабильность помощи.

Также он рассказал, что украинцев на новой технике будут готовить целыми подразделениями для освобождения оккупированных россией территорий нашей страны.

"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы они на той технике, которую нам дают, и принятое решение предоставлять, — чтобы готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", — говорит Резников.

Кроме этого министр поведал, что, среди других вопросов, на встрече речь шла о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами для войны против россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Пентагона назвал страны, передающие ВСУ танки Leopard 2.

Также мы сообщали о том, что Польша сказала, когда Украина получит танки Leopard 2.