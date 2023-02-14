Разгром россиян под Угледаром: Жданов объяснил, как ВСУ переиграли врага

Враг загнал себя в ловушку, где его уже поджидала украинская артиллерия

Российские морпехи из элитной 155-й бригады, которую ВСУ разбили под Угледаром, и других подразделений сами загнали себя в ловушку. Минные поля оккупантов, которые находятся по всей захваченной территории, сыграли на руку украинской армии.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, несмотря на оплошность россиян, победу ВСУ назвать случайно нельзя.

Жданов рассказал, что морпехи рф выдвинулись на позиции, чтобы атаковать украинские редуты. Но из-за того, что на захваченных территориях все заминировано, они выбрали единственную дорогу, которая пролегала между минными полями. Таким образом российские пехотинцы сами загнали себя в ловушку, где их накрыла украинская артиллерия.

Но случайной эту победу назвать нельзя. Поражение россиян под Угледаром стало возможно благодаря тщательной работе разведки и артиллерии.

"Таким образом скажу, что это не была случайная победа. Дело в том, чтобы россиян там поймать, нужно было тщательно поработать нашей разведке, а потом отлично сработать артиллерии ВСУ. Так что думаю, это была победа, доставшаяся не случайно", — подчеркнул Олег Жданов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Угледаром уменьшится напряжении и интенсивность боев. Все из-за того, что российские солдаты утратили свою боеспособность и им необходимо время на восстановление ресурсов.