Закроем небо над городами: Резников рассказал, когда Украина усилит ПВО

Украинское правительство продолжает работать с партнерами по получению нового противоракетного оружия

Российские военные регулярно обстреливают мирные города и села Украины, из-за чего страдает гражданская и критическая инфраструктура, травмируются и гибнут люди. Именно поэтому политики работают над получением вооружения, которое усилило бы общую систему противовоздушной обороны страны. По словам министра обороны Алексея Резникова, укрепление ПВО займет еще не один месяц, но украинские военные и без того показывают значительную эффективность.

Детальнее об этом он рассказал в интервью "Укринформу" на девятом заседании рабочей группы "Рамштайн". Чиновник подчеркнул, что потребности Украины в противоракетном вооружении хорошо известны нашим партнерам, ведь они являются приоритетом номер один.

В ходе последней встречи участников "Рамштайна" обсуждались не только танки и самолеты, но и другая техника, в том числе и та, что поможет усилить систему ПВО. Часть стран, говорит Резников, готовятся объявить новые пакеты помощи, где будут средства противовоздушной и противоракетной обороны.

"Хочу отдать им должное, что они сами это публично озвучили. Уже прозвучали очень приятные новости для Украины. Эта поддержка и эта сеть будут увеличиваться. Это позволит закрывать небо над многими городами. Но постепенно", — объясняет министр.

Он подчеркнул, что сейчас Украина ждет радары, которые помогут лучше ориентироваться во время российских массированных атак, однако они поступят не через несколько дней или недель, а будут направляться в течение всей весны.

"По большому счету, весна, включая май, – это тот период, когда мы уже более или менее сможем стабильно понимать, как мы боремся и с иранскими дронами, и с крылатыми или баллистическими ракетами врага. Но вы видите, что наши Воздушные силы уже довольно эффективно работают", — резюмировал Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина не получит от Испании ранее анонсированные установки, которые укрепили бы нашу систему ПВО. При этом испанское правительство здесь ни при чем — на решение повлияла Швейцария.

Также мы рассказывали, насколько богатым противовоздушной обороной был последний пакет военной помощи от Германии.