У Байдена объяснили, от какой мысли должен отказаться путин

В Штатах считают, что признание путинской аннексии откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров

Мир не должен признавать аннексию президентом россии владимиром путиным части территорий Украины. Если на это закроют глаза, то в будущем это откроет путь для всех агрессоров в мире. Они в свою очередь будут пытаться сделать также, будучи уверенными, что никакого наказания за это не получат.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью изданию NPR.

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", то это откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров, которые скажут: "Ну что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук"", — отметил Блинкен.

Он также добавил, что на данный момент он не видит признаков того, что война, развязанная россией в Украине, приближается к завершению.

"Чтобы добиться крепкого мира, президент россии владимир путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина якобы является его собственной страной", — добавил Блинкен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии начали продавать карты, на которых есть украинские области, часть из них оккупирована страной-агрессором.