Победа Украины сдержит другие авторитарные режимы в будущем – Ложкин на открытии KJF-2023 в Вашингтоне

После неизбежной победы Украину ждет сложный процесс восстановления и рождения нового государства, уверен Борис Ложкин

Победа Украины в войне с Россией определит будущее Европы и всего цивилизованного мира. С таким тезисом выступил инициатор Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия KJF в Вашингтоне.

"Победа Украины будет означать победу международного порядка, основанного на демократии, правах человека и верховенстве права. Усилия коалиции друзей Украины должны обеспечить наказание россии за этот акт агрессии, а также за многочисленные военные преступления и преступления против человечества, совершенные на нашей земле. Это единственный результат, который удержит другие авторитарные режимы от ведения агрессивных войн в будущем", — заявил Ложкин.

По его словам, этот год для Украины можно назвать годом единения. Борьба с агрессором объединила всех граждан страны, в частности, этнических украинцев, россиян, поляков, татар, греков и евреев, в единую политическую нацию. Война также объединила друзей Украины по всему миру.

После неизбежной победы нас ждет сложный процесс восстановления и рождения нового государства, уверен президент ЕКУ.

"При поддержке своих друзей Украина может построить в Европе модель государства, подобную израильской. Она станет страной с развитой экономикой, инновационными технологиями, мощным оборонным сектором и обществом, которое больше всего ценит человеческую жизнь", — подчеркнул инициатор Kyiv Jewish Forum.

Напомним, KJF ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. В первый раз KJF состоялся в 2019 году в Киеве, где собрал более 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

В этом году KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.