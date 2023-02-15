Я уверен, что Израиль очень заинтересован в победе Украины – Кулеба на KJF-2023

Израиль может и должен стать активным участником формулы мира по Украине, убежден глава МИД.

У Израиля и Украины есть общие демократические идеалы и общие вызовы безопасности, поэтому Израиль заинтересован в победе Украины над Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на Kyiv Jewish Forum.

"Я уверен, что Израиль очень заинтересован в победе Украины, особенно потому, что Россия и Иран объединились, и Иран отправил беспилотники в Россию. У нас общие вызовы безопасности, и мы обязаны противостоять им вместе", – заявил Кулеба.

Он также считает, что Израиль может и должен стать активным участником формулы мира по Украине, предложенной президентом Владимиром Зеленским. "Мы рассчитываем на участие Израиля в этом вопросе", — сообщил глава МИД.

Министр подчеркнул, что обе нации связаны глубокими историческими связями и могут понять страдания друг друга и борьбу во время войны, ведь Израиль очень хорошо знает, что значит, когда соседнее государство не признает твое базовое право на существование и хочет стереть тебя с лица земли.

Кулеба отметил, что Украина высоко ценит гуманитарную поддержку израильской стороны.

"Мы благодарны за эту поддержку и еще больше удивляемся, что наше сотрудничество не распространилось на военно-техническую сферу", — добавил он.

В ближайшие дни в Киев с визитом должен прибыть новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, с которым Кулеба планирует "поговорить обо всем, что касается нашей общей повестки дня".

Как известно, участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены. Форум был инициирован в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным, в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек.

Партнером KJF этого года является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.