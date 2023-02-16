Оккупанты пытаются прорваться на нескольких участках фронта: карты боев в Украине

Ожесточенные бои идут сразу на всем восточном фронте, враг продолжает наступать

Россия могла привлечь до 97% армии к войне в Украине, а ее боеспособность снизилась почти в половину. Россия также потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80, что вынудило российские войска полагаться на более старую технику. При этом россия может производить большое количество стрелкового оружия, ракет, и танки. На этом фоне поставки Украине Западом танков и бронированных машин вовремя снизит способность россии вести механизированные боевые действия.

Об этом пишет Институт изучения войны в отчете. Враг продолжает наступление северо-западнее Сватово и на линии Сватово — Кременная. В Донецкой области оккупанты продолжают давить по всем направлениям фронта — Бахмут, Авдеевка, запад Донецкой области (Угледар).

Также оккупанты продвигают теорию об украинских позициях на восточном берегу Днепра в Херсонской области. По данным Генштаба ВСУ, отбить атаки врага удалось в двух областях и возле более чем 15 населенных пунктов. Атаки отбиты возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты не добились подтвержденного продвижения на севере Харьковской области где они несколько дней атаковали Гряниковку. По линии Кременная — Сватово продолжаются наземные удары. Оккупанты пытаются прорваться по линии Площанка — Диброва, сообщают аналитики DeepState. Враг пытается наступать с Кузьминого и Кременной. Российские силы стягивают технику и личный состав на Луганщину. ISW сообщает, что враг мог добиться тактических успехов в лесах возле Дибровы, есть сообщения о продвижении на 2-3 км.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута продолжается наступление врага — атаки отбиты также и на окрестные населенные пункты. Есть кадры с геолокацией, которые подтверждают, что украинские войска еще удерживают западные окраины Красной горы. Бои идут в Бахмуте, наступление велось на северо-восточных окраинах. Оккупанты заявили про перерезание трассы на Славянск, аналитики DeepState также упоминали это в отчете, однако в ISW сомневаются, что российские силы достигли какого-либо участка трассы E40, необходимого для перекрытия украинской наземной линии связи между Бахмутом и Славянском.

В районе Авдеевки также продолжаются бои. Оккупанты продвинулись в Новобахмутовку, поселок мог быть захвачен. Оккупанты также заявляли про изменение тактики в Марьинке, якобы штурмуют с севера и юга, пытаясь выбить украинские силы с запада. Аналитики сомневаются в эффективности тактики, однако ситуация очень динамичная. В западной части Донецкой области продолжается наступление врага в районе Угледара и населенных пунктов к юго-западу от Донецка. Украинские силы могли оттеснить врага с позиций к югу и юго-востоку от Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты думают, что украинские военные могут занимать позиции на восточном левом берегу Днепра в Херсонской области. Обе стороны ведут разведку и бои в дельте Днепра, однако подтверждения заявлениям россиян нет.

Линия фронта в Херсонской области

Оккупанты продолжают обстрелы к западу от Гуляйполя. Под огнем также Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области.

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты ждут обострения на Харьковском направлении атак россиян к концу февраля. Блицкриг врагу провести не удастся, уверен военный эксперт Роман Свитан.