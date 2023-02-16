У российской армии впервые с времен Петра I нет важной вещи - генерал СБУ о том, почему рф точно проиграет

Александр Скипальский считает, что путин не учел одну важную деталь

До годовщины российского вторжения на территорию Украины остались считанные дни. За этот год оккупанты не добились особых успехов на фронте, чтобы показать хоть какую-нибудь "картинку" своему народу. В этой войне у армии россии нет одного очень важного элемента, из-за которого она и проиграет.

Так, впервые со времен Петра I не имеется в своих рядах украинских солдат. Такое мнение генерал СБУ Александр Скипальский высказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Со времен Петра I, когда ему удалось после Полтавской битвы организовывать призыв украинцев в состав российской армии, едва ли не впервые за все эти столетия россия не имеет в своем составе украинского сержанта Петренко и офицера Кравченко. Не имеет. А они вытягивали в каждой войне. И вы знаете. Посмотрите могилы и кладбища в Севастополе, посмотрите Болгарию, посмотрите Европу. Кто там в основном? Украинцы", — отметил Скипальский.

Генерал подчеркнул, что украинцы воевали и умеют это делать, а потому у российских захватчиков нет шансов на победу в этой войне.

"Мне кажется, под влиянием шойгу (министр обороны рф. — Ред.) путин этого не учел. Нельзя воевать с украинцами", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда оккупанты могут нанести очередные удары по Украине.