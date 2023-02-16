Не рожью единой: станет ли Украина после победы военным хабом Европы

Российская агрессия стала толчком к усилению оборонной способности нашего государства

Долгое время Украина носила звание житницы Европы, находилась в дружеских отношениях со всеми странами мира и имела имидж полностью пацифистического государства. Гибридная агрессия россии на юге и востоке, а затем и полномасштабное вторжение оккупационных войск заставили украинцев взять в руки оружие и превратить почти полностью разрушенные Вооруженные силы в сильнейшую армию Европы.

За 12 месяцев кровавой войны Украина не уступила русскому нашествию и сформировала вокруг себя мощную политическую коалицию из самых развитых стран Запада. Более того, уже сейчас украинское правительство ведет переговоры с ведущими производителями военной техники и вооружения по запуску их мощностей на территории нашей страны, а перспективы вступления Украины в НАТО становятся все более реальными.

"Телеграф" выяснял, как вынужденная милитаризация повлияет на послевоенное восстановление и дальнейшее развитие Украины, и какое место на политической арене мира она будет занимать после победы над россией.

Клин клином: разрушенной войной экономике поможет оружейная промышленность

Полномасштабная война поставила под угрозу промышленный комплекс Украины. Часть заводов были разрушены в результате боевых действий, некоторые предприятия оказались под контролем оккупантов, остальные вынужденно прекратили производство во время энергетического кризиса, спровоцированного атаками критической инфраструктуры со стороны россии. Из-за остановки работы заводов падение реального производства в четвертом квартале 2022 года достигало от 50% до 90%.

Общая сумма ущерба промышленным предприятиям после девяти месяцев войны составляла 13 млрд. дол. США. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, на восстановление украинской экономики понадобится минимум 750 млрд долларов, однако эта цифра будет расти вплоть до полного завершения боевых действий.

В то же время, милитаризация Украины открыла новые возможности для послевоенного восстановления экономики и развития государства в целом. По сообщению британского издания The Telegraph, мировые производители оружия намерены наладить производство своей продукции в Украине. По данным журналистов, в заключении соответствующего соглашения заинтересованы сразу несколько европейских компаний.

В частности, говорится, что "британцы стремятся обойти французских и немецких конкурентов, чтобы занять первое место в очереди". Представители оборонно-промышленных предприятий Великобритании уже посетили Киев, чтобы обсудить перспективы производства оружия и военных автомобилей.

Среди "немецких конкурентов" — концерн Rheinmetall, который по данным издания Нandelsblatt, стремится построить в Украине завод по изготовлению новейших танков Panther KF51, которые могут составить конкуренцию Leopard-2. Разработка техники сейчас находится на этапе прототипа.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить производство в Украине

Кроме того, по сообщению Укроборонпрома, в начале февраля 2023 года украинский государственный концерн заключил договор с чешской компанией VOP CZ. В рамках сотрудничества предусмотрено производство, ремонт и разработка бронированной техники. Также Украина уже наладила изготовление американского, израильского оружия и договорилась о выпуске нескольких моделей БПЛА компании Baykar.

По словам заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова, заинтересованность представителей оборонно-промышленных предприятий в занятии своей ниши в Украине продиктована двумя аспектами.

Первый – коммерческая составляющая. Во время войны используются большие объемы оружия, запасы которого нужно пополнять. В таких условиях производство вооружения и военной техники становится очень прибыльным делом. К тому же, использование номенклатуры воюющим государством повышает уровень доверия к производителю и служит своего рода "рекламой" его продукции.

Второй аспект скорее политический. Война останавливает развитие россии, разрушает ее связи с Европой и большинством стран мира. Украина же, наоборот, приобретает новых партнеров и становится государством, привлекательным для инвестиций в послевоенное время.

"На сегодняшний день украинский промышленный комплекс фактически не работает, поэтому запуск любых производств пойдет на пользу государству. Каждый такой завод — это новые рабочие места, налоги, повышение экономических показателей в целом. После завершения войны мы можем найти пути для реализации этого оружия на рынках третьих стран", — говорит Алексей Плотников в комментарии "Телеграфу".

Гарант безопасности или опасный игрок?

В начале полномасштабной войны далеко не все сегодняшние союзники Украины были уверены в способности наших Вооруженных сил сопротивляться российскому нашествию. Однако за год боевых действий украинская армия продемонстрировала высокий уровень мотивации и способность к сверхбыстрому обучению, что заставило лидеров западных стран поверить в предстоящую победу над агрессором и способствовало поддержке Украины на всех уровнях.

В то же время, такое стремительное повышение оборонной способности и милитаризация Украины в целом в сочетании с твердостью позиций и амбициозностью ее власти делает наше государство сильным игроком на политической арене мира, что может вызвать беспокойство у международных партнеров. Проще говоря, то, что во время войны делает нас гарантом безопасности в глазах мирового сообщества, после устранения угрозы может превратить нас в опасных конкурентов и стать поводом для искусственного сдерживания нашего потенциала.

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, после завершения войны Украина действительно станет другим государством, развитие которого будет базироваться на новых подходах как в экономическом, так и в политическом смысле, но основные принципы в построении отношений с другими государствами останутся неизменными.

"Украина всегда была очень мирной страной без имперских амбиций и желания покорять других. Однако не зря Наполеон говорил, что география — это судьба. Наше геополитическое положение диктует нам определенные правила ведения внутренней и внешней политики, с которыми мы не можем не считаться. Украинцы доказали, что они не только земледельцы и ученые, но и хорошие воины, когда необходимо защищать свою Родину. Мы и раньше помогали ООН в миротворческих миссиях, а теперь Украина является гарантом безопасности для всего мира, ведь только наши воины бьют российские войска.Теперь именно от нашей победы будет зависеть будущее всего мира", — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Более того, сегодняшняя мощь Украины будет оставаться залогом мира даже после окончательного завершения боевых действий в Украине, ведь угроза со стороны россии не исчезнет. По словам Мережко, распад рф — вопрос времени, но пока страна-агрессор не демилитаризована и не "депутинизирована", мы должны всегда быть начеку, поэтому повышать наши оборонные возможности необходимо постоянно.

От членства Украины в НАТО выиграют все

В течение последних недель в информационном пространстве возобновились обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО. В частности, по словам секретаря Альянса Йенса Столтенберга, членство Украины станет возможным после ее победы в войне, пишет Европейская правда.

"По Украине позиция НАТО не изменилась: Украина будет членом Альянса. Но сейчас сосредоточить внимание нужно на гарантировании того, что Украина победит в войне", — заявил Столтенберг в разговоре с журналистами.

Данная позиция руководства НАТО, вероятно, обусловлена желанием стран-членов НАТО максимально обезопасить себя от лишних "проблем" в будущем. Говоря о победе Украины над россией, в НАТО подразумевают полное устранение угрозы со стороны рф, ведь в противном случае, принимая нас в Альянс, остальные его члены фактически обрекают себя на участие в следующей войне с россией.

После победы Украина станет членом Североатлантического альянса

В то же время, наша армия уже сегодня способна значительно усилить Североатлантический альянс, считает консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак. По словам военного эксперта, у украинских военнослужащих достаточно знаний и опыта, чтобы не просто сравниться с лучшими армиями мира, но и научить их кое-чему.

"Крайне важную роль в наших успехах на фронте играет военная техника, вооружение и боеприпасы, которые мы пока получаем от Запада. После завершения войны эти поставки будут прекращены, а новые поставлены на экономические рельсы. Чтобы получить необходимую номенклатуру, нам придется тратить немалые средства. Вступление в НАТО означало бы развертывание производства в Украине или поставки вооружения на особых для членов Альянса условиях, развитие флота в прямом сотрудничестве со странами Балтии и т.д. Членство дало бы Украине мощный толчок для развития, задало бы курс на усиление демократического контроля и прозрачности в оборонной сфере. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что от принятия Украины в НАТО выиграют все", — говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" .

Полномасштабная война с россией навсегда изменила украинцев, превратив их пацифистический характер в непозволительную роскошь. Через год боевых действий Украина обросла мышцами не только в военном, но и в политическом смысле. После победы над агрессором на политическую арену мира выйдет новый, сильный игрок, с мнением и интересами которого будут считаться не боясь, а уважая его.