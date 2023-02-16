"Врет и лицемерит": политолог о странном признании суркова по поводу Минских соглашений

Владимир Фесенко объяснил "Телеграфу", почему бывший соратник путина пускает пыль в глаза

Признание бывшего помощника президента россии властислава суркова в том, что якобы на этапе работы над Минскими соглашениями первоначально он исходил из того, что они выполнены не будут, является ложью и лицемерием, а также определенной попыткой подстроиться под текущую политическую конъюнктуру в рф.

Такое мнение "Телеграфу" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко, оценивая скандальные слова бывшего соратника путина.

"Я не согласен с таким утверждением суркова. Мне напоминает эта история заявление Меркель, мол, когда подписывали Минские соглашения, то с самого начала рассчитывали, что их не выполнят, что нужно было дать время Украине подготовиться. Но какое время, если Германия нам вообще не поставляла никакого летального оружия вплоть до 24 февраля 2022 года, или даже значительно позже?!Поэтому не было таких мотивов. россияне заставляли нас с самого начала подписывать абсолютно невыгодный нам текст. То, что подписали, к тому тоже есть вопросы. Я и еще многие критикуют подписанный вариант — как минимум там два пункта, по моему мнению, были невыгодными для нас. Но это был более-менее компромиссный вариант, который согласовывали почти сутки представители четырех стран", — говорит он.

Эксперт также добавляет, что таким образом говорить, как это сделал сурков, что россияне якобы не собирались его выполнять, то "если бы они исходили именно из этого, не пытались бы дожать нас в выполнении этих соглашений".

"Думаю, нынешняя позиция суркова не соответствует действительности. Это лицемерие с его стороны. Он сейчас просто под нынешнюю ситуацию подстраивает свое мнение. А тогда они пытались продвинуть свою позицию в Минских соглашениях и заставить нас выполнять "Минск" на своих условиях, и они именно на это надеялись. Думаю, как минимум до конца 2016 года, а возможно и до 2017 г. они надеялись дожать Порошенко выполнять Минские соглашения по их сценарию, на их условиях. Когда же этого не вышло, россияне поставили точку и начали готовить свой проект на парламентско-президентские выборы. Тогда началась история ОПЗЖ и ставка на медведчука", — объясняет Фесенко.

Эксперт также напомнил, когда на президентских выборах победил Зеленский, соратники путина попытались дожать и его, "считая, что он неопытный, у него антипорошенковская позиция, искреннее желание выйти на мир на Донбассе". "Но не получилось тоже, — продолжает председатель правления "Пенты". — И два года россияне пытались дожать его, как говорится, если не мытьем, так капанием. Думаю, реально в конце 2020 года — в начале 2021 г. они поставили точку в этих попытках и начали готовиться к войне".

"Поэтому, повторюсь, слова "о не собирались выполнять" — лицемерие и не соответствуют действительности. Можно почитать мемуары Олланда, как это происходило. А также потом — посмотреть на все поведение россии в переговорном процессе. Как и в очень многих случаях, сурков лжет. Он просто подстраивается под нынешнюю ситуацию. Потому что "Минск" провалился, а сурков является одним из главных "родителей" этих соглашений, с российской стороны так точно. По разным данным, он является главным автором проекта, он его продвигал, это была его "стратегия Троянского коня", — отмечает эксперт.

Фесенко напомнил, что эта стратегия заключалась в том, чтобы фактически заставить Украину согласиться на Минские соглашения, чтобы создать российский плацдарм-кондоминимум на востоке Украины. То есть, с территорией совместного управления, под флагами "ОРДЛО", когда земли формально находились бы в составе Украины, а реально подчинялись бы Москве, "чтобы через "ОРДЛО" влиять на Киев, на Украину, на нашу внутреннюю и внешнюю политику".

"Поэтому сурков лжет и подстраивается под текущую конъюнктуру, ведь он видит, что отношение путина изменилось к Украине, и совсем другая стратегия используется. А также провалилась история Минских соглашений", — резюмирует политолог.

Как сообщалось, президент россии владимир путин и роспропаганда неоднократно обвиняла Украину в том, что она не собиралась выполнять Минские соглашения.

Кроме того, как писал "Телеграф", диктатор россии в декабре 2022 года обиделся на экс-канцлера Германии Меркель, заявив, что якобы ФРГ и Запад в целом не хотели, чтобы были выполнены Минские соглашения, а потому россия "обманывалась" в течение семи лет.