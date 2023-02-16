Смысла мало, а риска много: военный рассказал, как россия хочет использовать свою авиацию

Россияне не смогут залететь вглубь Украины на самолетах — станут легкой мишенью для украинской ПВО

Наступление россиян на востоке Украины захлебывается, несмотря на большое количество мобилизованных. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, оккупанты стянули к украинским границам свою авиацию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, к подтягиванию авиации россии к границам Украины следует отнестись серьезно.

По словам ветерана АТО, россия сделала ставку на большое количество мобилизованных, которых кинули в наступление по всему востоку Украины. Но это не помогло, и оккупантам приходится лихорадочно соображать, чтобы такого сделать, чтобы переломить ход войны. Учитывая, что российские самолеты не часто применяются в войне, выбор захватчиков пал именно на авиацию.

"Если, например, по танкам эксперты спорят, мы сожгли уже половину их довоенного танкового парка (включая их другую бронетехнику), или уже две трети. Там об этом идут споры. А по самолетам именно потому, что они после первой недели полномасштабного вторжения их очень осторожно используют, у них в принципе ситуация совсем другая", — сказал Евгений Дикий.

Ветеран АТО подчеркнул, что большая часть боевой авиации россиян еще не задействована в войне, поэтому они будут стараться применить ее. О пролетах вглубь страны, как это было в первые дни войны, речи не идет. Скорее всего, авиацией они будут пытаться усилить наступление пехоты.

"В этом (пролетах вглубь Украины) смысла мало, а риска много. Думаю, скорее они попытаются именно усилить свое пехотное наступление ударами по нашим ближним тылам (складам, штабам) в прифронтовой полосе. Насколько же это опасно, могут сказать наши специалисты противовоздушной обороны, которые, собственно, знают, какие у нас есть средства, чтобы это останавливать", — подытожил Евгений Дикий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне не использовали весь свой потенциал для наступления. Оккупанты готовы бросить все свои силы, чтобы достичь желаемых целей.