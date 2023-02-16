Зеленский хорошо поработал, призывая нас посылать современное оружие – экспосол США на KJF-2023

Помощь США Украине вооружением является инвестицией в американскую безопасность, отмечает Гербст

Несмотря на то, что Белый дом был напуган российско-украинской войной, сейчас он движется в правильном направлении для помощи Украине, хотя и медленно.

Об этом во время выступления на Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) заявил посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Гербст.

По его мнению, США должны прислать гораздо более современные системы вооружений вовремя и в достаточном количестве, потому что война может затянуться надолго. Исходя из того, что Путин хочет иметь эффективный политический контроль над всеми ранее входившими в состав Советского Союза государствами, Украина для США сейчас является местом, где можно победить Путина, чтобы не пришлось побеждать его в странах Балтии с помощью американских войск.

"И хотя $50 млрд в год (помощи от США Украине – ред.) кажутся большой суммой, это примерно 6% нашего оборонного бюджета. За эти $50 млрд в год Украина уничтожила от 30 до 50% обычного военного потенциала Москвы. Это огромная инвестиция в американскую безопасность", – считает Гербст.

Он рассказал, что республиканское лидерство в Конгрессе очень сильно в вопросе поддержки Украины. Среди республиканцев есть те, кто хочет отправить Украине передовые системы вооружений, ракеты большей дальности, F-16.

Белый дом, по мнению Гербста, также заслуживает похвалы за непрерывную поддержку Украины. "Зеленский хорошо поработал, поощряя нас присылать более современное оружие, благодаря нас за то, что мы делаем, и не слишком раздражая администрацию. Он сделал это, на мой взгляд, очень хорошо", — отметил экс-посол в ходе включения из Вашингтона.

Что касается российских ядерных угроз, то Гербст уверен, что любой рациональный и всесторонний взгляд на российские интересы скажет, что вероятность того, что они действительно применят ядерное оружие в Украине если не равна нулю, то очень мала.

Как известно, Kyiv Jewish Forum в 2019 году был инициирован президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным. Участниками форума традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Партнером KJF этого года является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.