Будет страна пенсионеров: Украине прочат печальное будущее, но предлагают и выход

Отстаивать Украину только для тех, кто остался здесь во время боевых действий, неправильно, подчеркивает экономист.

Одной из главных задач правительства Украины после победы в войне будет обнаружение механизма, который поможет вернуть домой выехавших граждан, убегая от боевых действий. Поскольку вопрос вероятного бэби-бума весьма сомнительный, наше государство может столкнуться с реальностью, где большинство украинского населения будут составлять исключительно люди пенсионного возраста. Именно поэтому уже сегодня следует думать об изменениях, в частности, в экономической системе Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил экономист, стратег и футуролог Андрей Длигач. По его словам, украинцы, количество которых по всему миру может достигать 70 миллионов, должны понять, в чем преимущество — жить на Родине.

Прежде всего, убежден Длигач, правительству следует позаботиться о выполнении двух основных задач:

создать Украину для украинцев, где бы они ни находились;

сделать наше государство как можно удобнее для людей любой национальности, чтобы привлекать сюда иностранных студентов, предпринимателей, инвесторов и т.д.

Для этого, по мнению специалиста, может, стоит стимулировать экономику, делать ее более открытой и предоставлять людям больше свобод.

"Если мы будем отстаивать тему, что Украина — только для тех, кто жил и работал в ней во время войны, мы потеряем очень много. Откроются границы, мужчины переедут к женам с детьми, и? И мы станем страной пенсионеров, потому что старики останутся здесь. У нас будет 12 млн пенсионеров, 1,5 млн человек с ограниченными возможностями, дети в интернатах и 3 млн работающих. Откуда мы будем брать деньги, когда ничего в стране не будет происходить?" — задает риторический вопрос Андрей Длигач.

Он убежден: людей, которые вернутся с войны, следует действительно считать героями, помогать им адаптироваться к гражданской жизни. И наряду с этим продолжать работать на возвращение наших из-за границы.

"Следующий наш шаг — не уничтожить других "отсидевшихся" украинцев. Потому что не отсиделись, а выжили, помогли, сохранили, готовы восстанавливать, — говорит экономист. — Нам следует провести психологическую амнистию. Сказать: а вот теперь пусть приезжают и ту Украину, которую мы отстояли, сделают вместе с нами самой богатой и самой процветающей страной. По-моему, это будет реальный украинский прорыв".

Подробное интервью с футурологом читайте по ссылке: "Коррупцию мы полностью не искореним. Но можно сделать ее невыгодной", — Андрей Длигач

"Телеграф" также рассказывал, сколько людей за время войны действительно выехали за границу. Мы детально проанализировали, насколько серьезным является нынешний миграционный кризис в Украине.