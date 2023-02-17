"Не способна": норвежский генерал сделал громкое заявление о победе Украины

К счастью, не все разделяют мнение норвежского военачальника

Украина, уже почти год мощно противостоящая полномасштабному российскому вторжению, якобы не способна победить в войне с россией военным путем.

Как пишет издание VG, такое заявление, общаясь с представителями СМИ, сделал глава вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен, подчеркнув, что считает абсолютно нереалистичными оценки военных экспертов, которые говорят о том, что Украина способна достичь военной победы над агрессором.

"Думаю, у этого конфликта нет военного решения. Сторонам нужно было бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", — пояснил генерал.

В свою очередь подполковник Палле Идстебье, который является главой отдела сухопутных сил в Норвежской военной академии, уверяет, что надежды на то, что Украина одержит победу военным путем, все же существуют.

"Украина может полагаться на всю экономику Запада, тогда как рф придется обращаться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", — возразил эксперт.

По словам подполковника, разговоры о вероятном возвращении Киева к мирным переговорам с россиянами путем каких-то территориальных уступок совершенно неприемлемы.

"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, несмотря на совершенно не радостный прогноз норвежского генерала, Западные союзники и дальше продолжают помогать Украине противостоять россии и подчеркивают, что победить агрессор в этой войне точно не должен.