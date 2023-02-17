Израильский офицер рассказал, как Украине ответить на обстрелы городов: "У вас есть для этого средства"

Украина может отвечать на обстрелы рф

В ответ на российские обстрелы украинских городов нашему государству нужно наносить удары по военных и военно-политически целях страны-агрессора, и это Украине под силу.

Такое мнение высказал офицер армии Израиля Григорий Тамар в интервью каналу "В гостях у Гордона".

По словам военного, в настоящее время "перчатки белые сняты", поэтому любым способом, который доступен Украине, необходимо наносить поражения по территории россии.

"Вы должны это делать в любой момент, когда вашему командованию будет казаться, что это уместно", — заявил Тамар.

При этом эксперт отметил, что в силу того, что наше государство позиционирует себя, как страна прозападной парадигмы, а также, как государство, которое не ведет себя как военный преступник, необходимо избегать ударов по гражданским объектам.

"Необходимо концентрировать их (удары — Ред.) на военных целях и на военно-политических целях и я уже много раз говорил в разных эфирах — в очередной раз, когда вас обстреляют, ударят по вашим мирным городам, спящим жилым кварталам, электростанциям, школам, больницам — разбомбите в ответ Министерство обороны рф. А то, что в принципе вы это можете сделать, показали акции по борьбе с курением в городе Энгельс", — считает военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может нанести удары по россии на ее собственной территории.

Также мы сообщали о том, что в ОП анонсировали удары по Москве и Питеру.