После увольнения из армии положены выплаты: за что именно и кому

По увольнению из армии украинские воины могут рассчитывать на ряд выплат

Украинские военнослужащие могут рассчитывать на выплаты по увольнению со службы. Касается это как контрактников, так и срочников.

Подробнее об этом рассказали на портале "АрміяІнформ". Выплачивается денежное пособие согласно "Порядку выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", утвержденного Приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года № 260.

Какие выплаты положены военным при увольнении:

денежное довольствие;

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный ежегодный и дополнительные отпуска;

единовременная денежная помощь;

денежная помощь для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Кому выплачивается денежное довольствие

военнослужащим, кроме срочников — в размере денежного довольствия, предусмотренного для занимаемой должности со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности ( в пределах установленных Министром обороны Украины сроков) или до дня окончания ежегодного отпуска, предоставляемого после сдачи дел и должности;

военнослужащим срочной военной службы, курсантам военных учебных заведений — в размере денежного довольствия за весь месяц, в котором они были уволены, кроме курсантской должностной надбавки. Курсантам из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, выплаты не положены;

военнослужащим, которые освобождены от должностей, — со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем за 5 дней (без учета времени сдачи дел и должности в случае временного исполнения обязанностей по вакантной должности). Срочникам эти выплаты не положены;

военнослужащим, которые были лишены своего звания по приговору суда, — ко дню, который казан в приговоре суда в качестве начала срока отбывания наказания включительно. Срочникам эти выплаты не положены;

военнослужащим, которые были лишены воинского звания в порядке дисциплинарного взыскания, — ко дню подписания соответствующего приказа о лишении воинского звания, а если законодательством установлены сроки сдачи должности, то до дня исключения из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности. Срочникам эти выплаты не положены.

военнослужащим, которые увольняются с военной службы в связи с окончанием срока контракта, денежное довольствие выплачивается до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня истечения срока контракта. Срочникам выплата не полагается.

Важно отметить, что сумма выплаты зависит от должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия. А что касается выплат по лишению звания, то военнослужащий может рассчитывать только на оклад, положенный ему по должности, и надбавку за выслугу лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военным в Украине отменили ряд выплат. Несколько категорий защитников не будут больше получать премию в размере 30 тысяч гривен.