Война — день 360: оккупанты усиливают давление на Луганщине и готовят новые ракетные удары

Оперативно о главном 18 февраля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 360 дней. Оккупанты усиливают давление на позиции ВСУ в районе Сватово и Кременной и усиливают разведку на Херсонщине. Продолжаются и попытки штурмовать Бахмут, который россияне хотят взять до годовщины начала войны, однако аналитики считают, что это невозможно. Кроме того, в сети появилась информация о формировании оккупационной группировки на границе Сумской области, однако местные власти ее быстро опровергли.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия до 24 февраля будет учащать ракетные удары по Украине.

"Все, что будет под рукой у врага, будет применено. Хотелось бы, чтобы 100% ракет мы могли сбивать, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало", — сказал он.

Информация за 15 февраля доступна в сводке: Война — день 357: оккупанты концентрируют силы на Угледаре, но несут тяжелые потери

С данными за 16 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 358: российские атаки разбиваются о Бахмут, а мирные города страдают от обстрелов

О происходившем 17 февраля читайте в материале: Война — день 359: ВСУ сдерживают атаки оккупантов, россияне обстреливают города.