Враг продолжает давить на Донбасе и в Харьковской области: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы

Российские оккупанты могут пойти в наступление не только в Донецкой области. Однако украинские источники сомневаются в их способности провести крупномасштабное наступление на Донетчине.

Согласно отчету Института изучения войны, враг продолжает наступательные действия северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки, западе Донецкой области. В Запорожской области российские войска укрепляют оборонные позиции.

Оккупанты сосредотачивают наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Согласно данным Генштаба ВСУ, отбиты атаки россиян в Гряниковке и Масютовке Харьковской области; Белогоровке, Червонопоповке и Кременной — Луганской и Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра в Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские войска продолжают бить северо-западнее Сватово в Харьковской и Луганской области. Заявили о захвате Гряниковки. Подтверждения этому нет. В данных Генштаба сообщается про отбитие атаки. В районе Кременной и Лимана враг продолжает атаки. В этом районе также усилен артиллерийский огонь.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута враг продолжает добиваться незначительных успехов. Кадры с геолокацией показывают, что россияне могли продвинуться к северо-западу от Белогоровки и около Роздоловки к северо-востоку и северу от Бахмута соответственно. Враг приближается к Железнянскому и к участку трассы E40 к северу от Бахмута. Враг считает, что окружение Бахмута неизбежно, однако украинские силы могут поддерживать части в городе и прилегающих районах, что ставит под сомнение российские идеи.

Враг продолжает наступление в районе Авдеевки. По данным аналитиков DeepState враг продолжает атаки по линии Красногоровка — Веселое, а ситуация патовая. На западе Донецкой области также продолжается наступление врага. Оккупанты заявляют о попытках наступление с позиций с юго-запада от Угледара и рассказывают про позиционные бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты усиливают оборону в оккупированной части Запорожской области. Оккупанты также изучают в Мелитополе систему туннелей, возможно в оборонных целях.

Линия фронта в Запорожской области

В дельте Днепра уничтожена вражеская ДРГ. Они пытались высадиться на острове с помощью гражданского катера.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне российские оккупанты снова обстреляли ракетами Украину. Приближается годовщина вторжения, и россияне могут усилить атаки.