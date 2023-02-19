Генерал-лейтенант о стягивании российской авиации к границам: "Это серьезная угроза"

ВСУ готовятся ко всем возможным развитиям событий

Российские войска накапливают авиацию у границ с Украиной. Оккупантам удалось собрать порядка 450 самолетов и 350 вертолетов. Уверенно сказать о применении этой авиации на границах нельзя, но украинские военные готовы к любым сценариям.

Военная авиация, которую накопила россия, сейчас находится примерно в 200 км от украинской границы. Об этом военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал 24 каналу.

"Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие меры", — сказал Романенко.

По его словам, накопление самолетов и вертолетов вблизи границы является усилением возможностей врага в нанесении авиационных ударов, а также использовании истребителей на линии столкновения.

Игорь Романенко предположил, что российские захватчики могут пойти по такому сценарию, при этом применяя стратегический резерв 150-200 тысяч военных, которых рф сейчас готовит.

Точно сказать о применении авиации вблизи нашей границы нельзя, но к такому развитию событий украинские воины должны быть готовы. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВСУ всегда прорабатывают самых плохой вариант сценария.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение об анонсированных авиационных атаках со стороны россии. Его заявление оказалось довольно обнадеживающим.