В эту мясорубку может затянуть других: Елена Зеленская ответила "уставшим" от войны
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Украинцам нельзя уставать от войны
Война россии против Украины не является "гладиаторским боем", за которым можно наблюдать со стороны, а потому игнорировать ее нельзя, как и "уставать" от нее.
Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью южнокорейской телекомпании Channel A.
"Это больно, когда люди становятся безразличными к твоей боли. Я не могу сказать иначе, потому что война — это боль, это страдания, это убийства мирного населения. Как можно быть безразличными к таким вещам, мне непонятно", — сказала она.
По ее словам, людей могут разделять большие расстояния, однако современная война не является "гладиаторским боем, за которым можно наблюдать с трибуны".
"Бой в любой момент может перекинуться на трибуны. Никто не знает, в какой момент война может перекинуться на другие регионы, на другие страны, затянуть их людей в эту мясорубку", — добавила Зеленская.
Первая леди также отметила, что украинцы просто хотят жить, а потому им нельзя "уставать" от войны.
Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что к годовщине начала полномасштабного вторжения оккупанты могут нанести очередной удар по Украине или усилить атаки на фронте.