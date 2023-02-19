В эту мясорубку может затянуть других: Елена Зеленская ответила "уставшим" от войны

Украинцам нельзя уставать от войны

Война россии против Украины не является "гладиаторским боем", за которым можно наблюдать со стороны, а потому игнорировать ее нельзя, как и "уставать" от нее.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью южнокорейской телекомпании Channel A.

"Это больно, когда люди становятся безразличными к твоей боли. Я не могу сказать иначе, потому что война — это боль, это страдания, это убийства мирного населения. Как можно быть безразличными к таким вещам, мне непонятно", — сказала она.

По ее словам, людей могут разделять большие расстояния, однако современная война не является "гладиаторским боем, за которым можно наблюдать с трибуны".

"Бой в любой момент может перекинуться на трибуны. Никто не знает, в какой момент война может перекинуться на другие регионы, на другие страны, затянуть их людей в эту мясорубку", — добавила Зеленская.

Первая леди также отметила, что украинцы просто хотят жить, а потому им нельзя "уставать" от войны.

Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что к годовщине начала полномасштабного вторжения оккупанты могут нанести очередной удар по Украине или усилить атаки на фронте.