"путин получил мощную геополитическую оплеуху": политолог о визите Байдена в Киев

Евгений Магда объяснил "Телеграфу", в какое неудобное положение президент США поставил кремль

Внезапный исторический приезд президента США Джозефа Байдена в Киев одновременно демонстрирует, что Украина продолжает оставаться в центре внимания мировой политики, а также наносит мощный удар по имиджу и пропаганде кремля.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

"Визит Джозефа Байдена в Украину действительно показателен, потому что он не только продемонстрировал стратегические контакты Соединенных Штатов и Украины, но и показал, что американский президент остается безусловным лидером демократического мира. Для меня очень показательно, что Байден прилетел в Украину именно в годовщину расстрела на Институтской. То есть, по-моему, президент США продемонстрировал: он понимает, что российско-украинская война началась 20 февраля 2014 года, а не 24 февраля 2022 г. И он демонстрирует последовательную мощную поддержку Украины. Конечно же, тепер становится интересным, что завтра скажет путин", — отмечает он.

Эксперт добавил, что россияне так носились с президентским посланием главы кремля, "создавали вокруг него столько всего, что мы видим: путин получили мощную геополитическую оплеуху".

"Думаю, сейчас над переписыванием этого послания (в москве, — Авт.) идет работа. Украина прогнозированно получила новый пакет военной помощи, получила заверения, что будут введены новые санкции. И Украина снова почувствовала, что она находится в центре внимания. Это, на мой взгляд, очень хорошо", — резюмирует Евгений Магда.

Как сообщалось, Джо Байден приехал в Украину поездом из Варшавы. Однако в его расписании на 20 февраля, опубликованном ранее Белым домом, о визите в столицу нашей страны не было информации.

"Телеграф" также писал, что во время своего визита в Киев Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Под звуки сирен из-за воздушной тревоги лидеры прошлись по Софиевской площади и почтили память Героев Небесной сотни.