Буш написал 13 меморандумов, касающихся стран и областей внешней полтики

Пока в москве не устают выдумывать все новые оправдания вторжению в Украину, в США еще более десяти лет назад говорили, что россия жаждет территорий нашей страны.

Об этом стало известно из опубликованных американской газетой The New York Times рассекреченных документов, которые были переданы в 2009 году уходящим с поста президента Джорджем Бушем своему преемнику — Бараку Обаме.

Эти документы — тридцать меморандумов, касающихся отдельных стран или областей, внешней политики в газете называют "небольшими советами" в условиях "неспокойного" мира. Среди прочего, в этих документах говорилось и об обстановке вокруг Украины.

"Индия — друг. Пакистана — нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за россией: она жаждет территории своего соседа Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", — предупреждал Буш.

Как оказалось, Буш еще в 2009 говорил о необходимости предотвращения попыток россии бросить вызов территориальной целостности Украины.

"Попытки россии бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены", — писал Буш.

Также президент США смог спрогнозировать, то что рф будет использовать газовую зависимость Европы в своих целях и пытаться "вбить клин между Соединенными Штатами и Европой".

Напомним, ранее мы писали о том, что 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину. Все подробности этого события вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Также мы сообщали о том, что президенты россии и США сделают важные обращения 21 февраля.