Штурм позиций ВСУ под Луганском: появилось фото оккупанта с камеры украинского воина

Обмундирование не помогло оккупанту захватить позиции украинских воинов

Появилось фото с камеры на шлеме украинского воина, который вступил в ближний бой с россиянами и отбил штурм врага. Воин 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным "Хищник" в мельчайших деталях сумел рассмотреть одного из нападавших россиян.

Фото опубликовал военный журналист и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По рассказам воина, расстояние между украинским защитником и врагом было 5 метров.

На фото виден ствол автомата украинского воина, который наведен на врага. Оккупант неплохо обмундирован: обвесы на автомате, тактические наушники и другая амуниция говорят о том, что это был подготовленный и опытный боец. Но спустя мгновение он лишился возможности ходить по украинской земле с оружием в руках — в ближнем бою наш защитник расстрелял врага. Сколько точно было россиян — неизвестно, сообщается, что вражеская БМП подъехала вплотную к позиции украинских воинов и штурмом пыталась захватить окоп.

Российский оккупант в прицеле автомата "Хищника"

Несмотря на то, что на позиции было только два украинских воина, они профессионально и бесстрашно вступили в ближний бой с врагом и удержали позицию.

"Одно из самых эпичных фото войны — сделанное из видео камеры на шлеме солдата 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным "Хищник" во время ближнего боя с россиянами в Луганской области…В этом бою благодаря смелым и профессиональным действиям одного нашего воина большинство атакующих было уничтожено, позиция удержана, оба наших воина живы, с ними все хорошо", — написал журналист.

Комментаторы восхитились работой бойца 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным "Хищник". Некоторые выразили готовность отправить ему презент, как только станет известна личность, другие же выступили за то, чтобы дать звание "Героя Украины" бесстрашному воину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские воины не любят говорить о своих героических поступках, для них это просто работа. По словам полковника НГУ, хвастаться будет только тот, кто не был ни в боях, нигде.