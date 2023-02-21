Когда Запад даст Киеву истребители F-16: ответ украинцев удивил

Поставки современных западных истребителей уже после войны ожидает только каждый десятый украинец

Более половины украинцев одобрительно оценивают результаты девятой встречи стран-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") и ожидают, что Киев получит современные западные самолеты уже в ближайшие месяцы.

Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.

На вопрос "Как вы оцениваете успешность встречи в формате "Рамштайн"?" исключительно положительно ответили 14,3% опрошенных граждан.

скорее положительно — 44,3% респондентов;

скорее отрицательно — 2,4%;

крайне отрицательно — 1,8%;

не знают о результатах "Рамштайна-9" — 19,3%.

затруднились с ответом 17,9 процента опрошенных.

На вопрос "Получит ли Украина современные западные самолеты (F-16 и аналогичные)?" ответили, что это произойдет в ближайшее время 15,8% респондентов.

Следующие ответы распределились таким образом:

получит в ближайшие месяцы — 37,8%;

получит после победы — 10,1%;

не получит — 11,0%;

затруднился ответить на вопросы каждый четвертый.

Оптимистичные результаты этого опроса удивляют, потому что представители стран Запада не дали четкого ответа по времени и объемам поставки Киеву натовских истребителей.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" опубликовал результаты опроса, верят ли украинцы в новое полномасштабное наступление России, как было 24 февраля 2022 года.