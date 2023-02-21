"Масштабы военной поддержки могут начать падать": в США якобы предупредили Зеленского - СМИ

Разговор, про словам СМИ, состоялся в январе

Хотя сейчас Запад не снижает масштабов поставок военной помощи Украине, но еще некоторое время назад их размеры якобы были под угрозой.

Об этом утверждает в статье Politico в статье под заголовком "Запад до сих пор не знает, как выглядит победа в Украине", которая посвящена вопросу конечной цели войны в Украине.

Так, по данным издания, которое ссылается на слова украинских чиновников, глава ЦРУ Уильям Бернс в январе якобы призывал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, "потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

"Предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что контролируемая республиканцами Палата Конгресса США вскоре начнет сокращать поддержку. А советник Зеленского сказал POLITICO, что Киев обеспокоен тем, что некоторые в администрации президента Джо Байдена будут рады использовать Конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи и побудить Украину согласиться на сокращение своих военных целей", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США придумали, где еще взять оружие для Украины.

Также мы сообщали о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.