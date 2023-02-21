Готовы ли были власти и ВСУ к вторжению России в феврале 2022: украинцы ответили на пять непростых вопросов

Украинцы верят в ВСУ, но готовность украинских военных в начале войны оценили немногим выше, чем на тройку

Украинские власти всего лишь на "троечку" были готовы к полномасштабному вторжению российских войск 24 февраля 2022 года, однако слаженность действий государства и общества в первые недели после начала широкомасштабной агрессии можно оценить почти на "четыре с минусом".

Таковы результаты опроса к первой годовщине масштабного вторжения россии, проведенного компанией Active Group.

Правильность действий украинских властей в первые недели вторжения россии, по пятибалльной шкале, на единицу оценили 6,0% респондентов; на два балла – 7,7%, на три – 24,4%; на четверку – 26,8%, пятерку – 28,9; затруднились ответить — 6,3%. Средневзвешенная оценка – 3,69.

Оперативность действий украинских властей в первые недели вторжения россии граждане оценили в среднем на 3,74 балла.

Украинцы считают, что Вооруженные силы Украины были готовы к вторжению России на 3,33 балла.

Более подробные оценки можно посмотреть в инфографике ниже.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 19 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, что в первые дни войны оккупантам удалось захватить Херсон, пригороды Харькова и Киева, окружить Чернигов и Сумы, однако ценой огромных усилий ВСУ удалось отбросить врага на севере Украины и в Харьковской области, а также освободить Херсон.

Также напомним, что в Офисе президента рассказывали фантастические истории о вражеских ДРГ в центре Киева, которые охотились на президента Зеленского, и о нехватке еды на Банковой, когда приходилось разбавлять "Мивину" теплой водой, хотя все украинцы эту лапшу заваривают кипятком.