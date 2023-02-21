Сколько украинцев верят в ВСУ: социологи назвали невероятную цифру

Три процента украинцев утверждают, что стали хуже относиться к ВСУ

В течение года полномасштабной войны с россией, которая началась 24 февраля 2022 года, отношение украинцев к отечественным Вооруженным силам серьезно улучшилось почти у 80 процентов граждан.

Таковы результаты опроса к первой годовщине масштабного вторжения россии, проведенного компанией Active Group.

Отвечая на вопрос "Как изменилось отношение к ВСУ в течение прошлого года войны с Россией?", заявили, что существенно улучшилось, 78 процентов опрошенных респондентов. Следующие ответы распределили таким образом:

немного улучшились – 16,1%;

немного ухудшилось – 1,8%;

существенно ухудшилось – 1,2%;

затруднились с ответом — 3%.

Суммируя все цифры, можно заключить, что верят в ВСУ 94 процента украинцев.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 19 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, по итогам 2022 года украинские военные освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных территорий. Оккупантов выбили из Киевской, Черниговской, Сумской областей, почти всей территории Харьковщины и Правобережья Херсонщины.