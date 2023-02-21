"Понимаем, что происходит": Зеленский вновь собрал Ставку, для обсуждения российского наступления
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В СНБО оценили вероятность успеха российского наступления
Накануне первой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину президент Владимир Зеленский практически ежедневно собирает Ставку верховного главнокомандующего, чтобы обсудить вопросы, связанные с новым российским наступлением.
Как рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире марафона новостей, заседание ставки также было собрано 21 февраля.
По его словам, на этом заседании тоже обсуждался вопрос нового наступления россиян.
"Мы его проговариваем минимум 2-3 раза в неделю. Перед 24 февраля президент почти ежедневно собирает Ставку. Понимаем, что происходит", — сказал Данилов.
Кроме того, он добавил, что отпор непременно будет дан всем силам страны-агрессора, а также, что "шансов победить у них ноль".
Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал "Телеграфу", что значительное обострение на Харьковском направлении ожидается в конце февраля.
В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что именно может остановить большое наступление рф на востоке Украины.