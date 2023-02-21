Италия даст Украине три вида систем ПВО: премьер Мелони раскрыла детали

Любое вооружение от партнеров Украина использует в целях своей защиты, уверены в Италии

Украина получит от Италии три вида систем противовоздушной обороны. Речь идет о ЗРК SAMP-T, Skyguard и Spikе.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 февраля. По ее словам, Италия вместе с партнерами готова обеспечить безопасность критической инфраструктуры Украины.

Джорджия Мелони заверила, что любое оружие, которое поставляют союзники, необходимо Украине для защиты от агрессии россии. Один из важных векторов помощи — это системы ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру Украины.

"Мы концентрируемся с международными партнерами на системах ПВО. Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы объединить наши технологии. Важно, что в новом пакете военной помощи есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО Skyguard та Spike. На сегодня стратегической целью является защита критической инфраструктуры", — заявила Мелони, отвечая на вопрос о поставках истребителей.

Также Италия готова помогать в будущем с разминированием освобожденных территорий. В свою очередь Владимир Зеленский назвал новый пакет военной помощи от Италии мощным. По его словам, ракеты для ПВО SAMP/T дорогие, но жизнь украинцев дороже.

"Пакет мощный. Мы действительно получим "SAMP/T" – серьезные системы ПВО, дорогие ракеты, но жизнь дороже всего. Нужно знать, что это очень серьезные технологии. Мы над этим долго работали. Личное лидерство премьер-министра Италии дало возможность нам получить эти системы. Кроме того, еще 2 важные системы ПВО получит Украина, чтобы защищать жизни наших людей", — сказал президент Украины.

ПВО SAMP-T

ЗРК Spikе

ПВО Skyguard

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине в день визита Джо Байдена в Киев. Обещают отправить боеприпасы для РЗСО HIMARS, дополнительные системы Javelin и другую помощь на сумму 460 миллионов долларов.