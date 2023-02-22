Три поражения: Буданов назвал главных прокола Украины в войне с россией

Главный разведчик страны назвал и три причины, по которым украинцам удалось выстоять в полномасштабном наступлении оккупантов

Во время полномасштабной войны с россией, несмотря на огромное количество успехов, Украина все же потерпела несколько знаковых поражений, которые в дальнейшем отразились на развитии военных событий на фронте.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в новом развернутом интервью для Forbes, очертив и три причины главных причин, благодаря которым украинцам удалось выстоять перед наступлением оккупантов.

"С нами Бог – это первая причина. Вторая – мы защищаем свою землю, это помогает. На своем поле играть легче. Третья причина – вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не сами", – пояснил глава ведомства.

Что касается поражений, то, по мнению главного разведчика страны, их также было три, а именно:

временное поражение Украины в районе Северодонецка;

первый период полномасштабной войны, когда оккупационной армии удалось прорвать линию фронта в районе Волновахи;

то, что Украина в 2014 году допустила временную оккупацию Донбасса, Луганской области, а также автономной республики Крым.

"Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", — подчеркнул Буданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил наличие большого количества "украинских агентов" на территории рф, которые осуществляют взрывные работы внутри российской федерации и объяснил, как подготовка к масштабному наступлению, помогает Украине приблизить победу.