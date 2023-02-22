Пережил плен и теракт: умер защитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак (фото)

Украинский воин в сентябре 2022 года был освобожден из российского плена

Ушел из жизни майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухар". Вместе с другими защитниками "Азовстали" он провел полгода в плену россиян и пережил теракт в Еленовке.

Трагическую новость сообщил его племянник Даниил в своем Инстаграме. Также информацию подтвердила жена командира "Азова" и руководитель ОО "Ассоциация семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко.

Олег Мудрак участвовал в войне с первых ее дней 2014 года. Когда враг совершил полномасштабное вторжение в 2022 году, он вместе с побратимами защищал Мариуполь, а после "Азовсталь". Вместе с другими "азовцами" в мае 2022 года 36-летний "Сухар" попал в российский плен, где изрядно похудел. Его фото из плена, сделанные в августе 2022 года, ужаснули сеть. Вместо упитанного и мускулистого воина на фото был истощенный и замученный человек.

Олег Мудрак и племянник Даниил

Олег Мудрак и племянник Даниил

Олег Мудрак на службе

Олега Мудрака держали в колонии в Еленовке, где летом 2022 года произошел теракт и погибли сотни украинских военнопленных. В сентябре 2022 года "Сухара" обменяли вместе с командирами "Азова" на виктора медведчука.

Причина смерти Олега Мудрака не сообщается его племянником, но в сети пишут, что у него не выдержало сердце. После освобождения из плена у азовца, вероятно, сильно пострадало здоровье.

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