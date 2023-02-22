Британский премьер сказал, что даст Украине преимущество на фронте

Евросоюз и США должны увеличить военную помощь Украине, чтобы сломить россиян

Украина получит преимущество на фронте в том случае, если как можно скорее получит дальнобойное оружие. Страны Запада и США должны ускорить военную поддержку, если хотят поражения россии на поле боя.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает "Европейская правда". По его словам, война быстрее закончится, если союзники усилят военную помощь Украине.

Риши Сунак отметил, что страны-союзники всегда пытаются найти способы помочь Украине, из-за чего ситуация на поле боя постоянно меняется. И сейчас Силы обороны нуждаются в дальнобойном оружии — только оно может переломить ход войны.

"То, что я хочу сделать и что я сказал всем нашим партнерам в субботу — мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украины. Потому что я считаю, что если мы это сделаем, то сможем предоставить вашей стране средства для получения решающего преимущества на поле боя намного раньше. Вот почему мы должны оказать вам поддержку сейчас и поддержку правильного типа, чтобы вы могли не просто защитить территорию, но и дать отпор россии", — сказал Сунак во время встречи с украинскими журналистами.

Премьер-министр Великобритании похвалил невероятную храбрость ВСУ на поле боя и подчеркнул, что если союзники усилят помощь Украине, то смогут помочь Силам обороны изменить ситуацию раньше, чем прогнозируют эксперты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли повторного большого наступления россии на годовщину вторжения 24 февраля. Внезапных прорывов или ударов врага точно не будет.