"Майдан научил: знаешь что и как делать — приди и помоги", — Юлия Паевская о вызовах и деятельности ее фонда

Волонтер рассказала, зачем основала свой фонд и какие у него функции

Фонд "Мрия" волонтера и парамедика Юлии Паевской (Тайры) взял на себя ответственную миссию: помогать семьям пленных и погибших защитников. В настоящее время команда активно работает над тем, чтобы распространить идею поддержки таких семей международными донорами. Об этом Юлия рассказала в интервью "Громадське радіо".

"Мы не планируем забирать никакие из функций государства, а наоборот — поддержать его, — делится Юлия Паевская, — Вызовов для Украины сейчас слишком много и физически не хватает людей, чтобы закрыть все потребности государственного аппарата или даже контролировать происходящее. Я надеюсь, что впоследствии мой фонд не потребуется и государство сможет взять на себя всю ответственность за работу с пленными и их семьями. Но пока — фронт приоритетный. Поэтому фонд "Мрия" в первую очередь существует для того, чтобы помочь семьям, которые в этом нуждаются и "разгрести" задачи, поставленные перед государством."

Тайра напомнила, что семьи пленных защитников не обращаются за помощью или хотят обратиться, но не знают, куда именно. Цифры по количеству семей пленных являются конфиденциальными данными, как и многие сведения вокруг вопроса обменов. Фонд "Мрия" сотрудничает с Главным управлением разведки и Центром содействия обмену пленными, чтобы никому не навредить и все делать правильно согласно букве закона.

"Я основала фонд "Мрия" в первую очередь, чтобы дети не чувствовали себя брошенными. Идея зародилась после разговора с мальчиком, который просто ждал отца и страдал. Когда после моего выступления депутаты Европарламента собрали подарки детям пленных, я поняла насколько это нужна миссия. Этот фонд сделан для координации в первую очередь: пленных, их семей, освобожденных из плена, погибших героев — для оказания юридической, психологической и возможной материальной помощи. И поддержке семей в срочных случаях: например со здоровьем или безопасностью." – отметила Юлия.

Фонд опекает не только военнопленных, но и гражданских узников. Они стали заложниками во время оккупации родных городов и деревень. Семьи гражданских пленных потеряли все там, на оккупированной территории, добрались до Украины и пытаются получить статус временно переселенных лиц. Иногда у них даже нет подтверждения о том, что их родной человек находится в плену.

"Чаще всего семьи обращаются за психологической и юридической помощью, – рассказывает Тайра, – самые большие проблемы сейчас в том, чтобы раненые получили соответствующий статус. ВВК (Военно врачебная комиссия) занимает очень много времени. Этот вопрос является сложностью не только для семей пленных, он касается всех защитников. Куда ни посмотри — именно юридические вопросы в бюрократической машине зависают."

Чтобы помочь семье, в зависимости от потребности фонд находит специалиста, далее вариант, как помочь в каждой конкретной ситуации.

"Наши добровольцы, помогающие в работе фонда, собирают информацию, анализируют потребности семей пленных и погибших героев. Поэтому мы с радостью поделимся этим с государственными органами, чтобы согласовать дальнейшие совместные действия. Я искренне верю и надеюсь, что государство со временем будет уделять больше внимания из-за того, что у него будет достаточно ресурса."

Как вывод, Тайра добавила: "Майдан научил: знаешь что и как делать – приди и помоги. Поэтому мы рады видеть волонтеров психологов и юристов, чтобы вместе делать важное дело. Благодаря нашей работе те, кто на фронте, будут чувствовать себя лучше. Они будут осознавать, если произойдет ужаснее всего — их семьи будут защищены."