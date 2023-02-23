Враг увеличивает темпы наступления: свежие карты боев в Украине

Оккупанты все больше усиливают обстрелы

Российские оккупанты могут пытаться увеличить темпы наступательных операций на линии Купянск — Лиман. Однако часть источников опровергли заявление об активизации врага в западной части Луганской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны в ежедневном отчете. Российские войска также продолжают атаковать в Донецкой области В районе Бахмута есть незначительное территориальное продвижение.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. Детали о месте отбитых атак не сообщались, но известно, что их было около 90.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг провел разведывательно-диверсионные операции на границе с россией в Харьковской области к северо-востоку от Купянска. Отражена атака в районе Болоховки и Фиголевки. Враг может пытаться увеличить темп наступления, в том числе и на Купянском, Лиманском, направлении со стороны Кременной. Другие источники рф заявляют об оборонительных операциях. Согласно DeepState украинским войскам пришлось отступить на несколько км в лесу.

Карта боев в Харьковской и Луганской областях

В районе Бахмута оккупанты продолжают наступление. Враг подвигался к шоссе Е40 к югу от Зализнянского и к северу от Бахмута. В Берховке идут бои с вагнеровцами — они заявляют про захват части населенного пункта. Сосредоточенность оккупантов на захвате территорий к северу от Бахмута подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, отказались от окружения Бахмута и вместо этого пытаются войти в Бахмут с севера. О захвате частичном или полном Берховки также упоминают в сводке DeepState. По их данным в Ягодном идут бои. На юге Бахмута ситуация стабильная, а на востоке враг пытается выдавить украинские силы к реке. Российские источники заявляют о контратаке ВСУ в районе Ивановского.

Темпы наступления вокруг Авдеевки увеличиваются. Враг мог продвинуться к северу от Веселого. Давление со стороны Новобахмутовки продолжается. В западной части Донецкой области продолжаются атаки врага. Бои идут в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг заявляет о том, что на юге сосредоточен на оборонительных операциях, о танковых атаках из танков через Днепр в Херсонской области. Оккупанты заявили о планах соорудить укрепления на границе с Крымом. Враг продолжает обстрелы.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

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