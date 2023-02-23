Их должны знать в лицо: в Украине открыли "Книгу палачей украинского народа" и зовут пополнить ее

Украинцев зовут бороться с военными преступниками

Более полутора тысяч фамилий граждан россии, которые приняли участие в агрессии против Украины и геноциде украинского народа, числятся сегодня в проекте "Книга палачей украинского народа", которая была разработана и начала работу по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и Офиса президента.

За год, прошедший с начала российской агрессии на проекте собраны абсолютно подлинные, многократно проверенные и имеющие множество доказательств данные о 1656 лицах, которые совершили военные преступления на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Согласно данным Генерального прокурора Украины в Украине сейчас расследуют более 54 000 дел о военных преступлениях России, в числе которых многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийств мирных жителей и мародерства российскими военными на захваченной украинской территории.

Проект "Книга палачей украинского народа" собирает доказательства военных преступлений в Украине, данные о тех, кто их совершил. И существовать проект будет до тех пор, пока не найдется последний палач, он обязательно окажется в "Книге палачей украинского народа" и понесет соответствующее наказание.

К этой работе может подключиться каждый житель Украины. Так, если у вас есть доказательства участия в войне и преступлениях российских военных, напишите на сайт [email protected]

О том насколько важна подобная информация показывает скандал в Днепре, где журналисты вычислили пророссийского боевика, который воевал против Украины, а теперь живет в городе, ведет бизнес и даже получает государственные подряды.