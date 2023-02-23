Иллюзии путина, конкретика Байдена, украинские планы и российская импотенция: полковник проанализировал военную ситуацию

В среднесрочной перспективе боевые действия на востоке Украины будут продолжаться, считает военный эксперт

На 365-й день полномасштабного вторжения россии в Украину, оккупационные войска продолжают массированные атаки в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, агрессор стянул к украинским границам около 300 тысяч человек.

Учитывая, что в пятницу, 24 февраля, будет ровно год с начала необъявленной войны, есть немало тревожных ожиданий по этому поводу.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", о чём говорит ситуации накануне годовщины российского вторжение – и чего ожидать на фронтах в обозримом будущем.

"Путинская риторика – и во время его обращения к Федеральному собранию 21 февраля, и во время короткого выступления на шабаше в Лужниках 22 февраля, показала, что он не отказывается от планов по дальнейшей оккупации Украины. По крайней мере, Донецкой и Луганской областей. И будет прикладывать для этого все имеющиеся ресурсы и усилия, не считаясь с жертвами", – прогнозирует Владислав Селезнев.

По его словам, очевидно, что путин всё еще находится в мире своих иллюзий, веря, будто российская армия в ее нынешнем состоянии способна решить задачи такого уровня.

"В свою очередь, – продолжает эксперт, – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов четко поясняет – путин может мечтать о чём угодно, но даже Донбасс россияне взять не смогут. Не говоря уж о более глобальных планах".

По мнению полковника Селезнева, в среднесрочной перспективе боевые действия на востоке нашей страны будут продолжаться.

"То самое, неоднократно распиаренное "масштабное наступление" путинской армии, уже идет. Причем абсолютно безуспешно. Связана эта безуспешность с тем, что солдаты оккупационных войск не имеют достаточно ресурсов, чтобы проводить эффективные наступательные действия. Есть проблемы и с руководством, например, с генералом Мурадовым, который организовывал действия агрессора в районе Угледара. Где были в итоге в огромном количестве уничтожены техника и живая сила россиян.

Еще один важный фактор, серьезно влияющий на нынешнюю ситуацию на поле боя, это поддержка наших западных партнеров. И тут, – подчеркивает эксперт, – уместно вспомнить и киевские, и варшавские заявления американского президента Джо Байдена о том, что США будут с Украиной до самой победы над путинской россией. О том, что военно-техническая поддержка будет продолжаться".

Заявления путинской пропаганды, что коллективный Запад устал от войны, не имеют ничего общего с реалиями, которые мы видим на дипломатическом фронте, подчеркивает Владислав Селезнев. По его словам, нет сомнений, что свыше 50 стран, составляющих формат "Рамштайн" (и февральская встреча это вновь доказала), будут и далее оказывать Украине всю необходимую помощь.

"Кстати, интересное наблюдение, – отмечает эксперт. – Антигитлеровская коалиция на начало 1945 года насчитывала 54 страны. А антипутинская коалиция (формат "Рамштайн") сейчас насчитывает точно столько же".

Что касается прогнозов к годовщине агрессии, то 24 февраля, по мнению полковника, путинские подручные попытаются каким-то образом подсластить пилюлю череды неудач. Включая огромные потери оккупантов в последние две недели.

"Скорее всего, мы увидим очередную волну ракетного террора с комбинацией разных типов ракет + дроны-камикадзе. Хоть ракет у агрессора осталось не так много, это не остановит рф от намерения устроить бессмысленный и беспощадный "символический обстрел". И абсолютно верно Минобразования Украины настоятельно рекомендовало 23 и 24 февраля учебным заведениям проводить занятия дистанционно. Зная подлость путинской армии, нельзя исключать целенаправленных ударов по школам, вузам, детсадам", – поясняет Владислав Селезнев.

Кроме того, акцентирует он, существует высокая вероятность, что в этот раз агрессор будет целить не столько по объектам энергетической инфраструктуры (мы показали способность быстрого восстановления, адаптации к такого вида террору), сколько по железнодорожным центрам, узлам, мостам (Львовщина, Житомирщина, Харьковщина). Чтобы замедлить поставки западной военно-технической помощи в сторону боевых порядков украинских сил обороны, в район боестолкновений.

"Понятно, что как только ВСУ получат соответствующие ресурсы, они перейдут в контрнаступление. Где, когда и какими силами – никто не скажет, это гостайна, – отмечает эксперт. – Но то, что это обязательно случится, причем уже весной, – очевидно. Опять же, генерал Буданов в свежем интервью "Форбс" четко говорит, что коренной перелом в этом войне случится в период с середины до конца весны-2023.

Конечно, россияне хотели бы этому помешать. Но… Состояние, когда очень хочется, но не можется, называется – импотенция. Собственно говоря, путинская армия всё чаще демонстрирует свою импотентность – не способность реализовывать те или иные задачи".