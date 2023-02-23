США могут передать Украине истребители 4-го и 5-го поколений: подробности

Америка продолжает переговоры о передаче Украине современной боевой авиации

В США продолжают обсуждать вопрос передачи Украине боевых самолетов. Речь идет об истребителях четвертого и пятого поколений, в том числе и F-16.

Об этом рассказала замглавы Госдепа Виктория Нуланд в интервью The Washington Post. Она подчеркнула, что США хотят быть уверенными в том, что Украина сможет защитить себя от российской агрессии и не допустить повторную войну.

"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили", — уточнила чиновница.

Что касается боевых истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений, то в Америке ведутся переговоры о поставках их в Украину. Также этот вопрос обсуждается с партнерами.

Самолеты пятого поколения на сегодняшний день являются более современными. Они могут летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа и уничтожать цели как в воздухе, так и на земле. У россии таковыми являются Су-57.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Великобритания расстроила сроками поставок самолетов. Авиация прибудет в Украину после войны.