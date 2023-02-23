"Станет годом краха путинского режима": полковник ФСБ сказал, когда закончится в Украине

Конец войны в Украине повлечет за собой крах путинского режима

Сроки окончания войны в Украине изменились. Один из решающих факторов — мобилизация, которую путин объявил прошлой осенью.

Об этом в программе "Орестократия" рассказал полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. По его словам, Запад и Украина едины в своем желании как можно скорее уничтожить армию путина.

В начале войны, когда Украину пыталась захватить армия добровольцев путина, он делал ставки на лето 2023 года. Но из-за мобилизации, против которой выступало все окружение российского президента, сроки сдвинулись еще на полгода.

"Армия добровольцев была перемолота в Украине и уже бы ее не было, учитывая количество потерь. Но путин пошел на мобилизацию, против которой выступило все его окружение. Все были против, кроме самых отмороженных ястребов, все понимали, какие результаты она принесет. Поэтому я сделал прогноз, что война продлится еще, как минимум, полгода, то есть до конца 2023 года", — сказал Гудков.

Западные партнеры Украины озвучивали свои версии окончания войны, в которых звучал 2024 год. Но сейчас они стали понимать, что войну необходимо заканчивать в 2023 году и только разгромом путинской армии на территории Украины. Также полковник ФСБ подчеркнул, что путину нельзя давать много времени, чтобы адаптироваться и перенести тот психологический удар, который ему нанес Запад своей решительностью поставлять Украине современное оружие.

"Я считаю, что 2023 год должен быть годом окончания боевых действий, разгрома путинской оккупационной армии и краха режима путина", — резюмировал Геннадий Гудков.

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