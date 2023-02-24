Пока что паритет по выстрелам, но есть важный нюанс: майор ВСУ рассказал об артиллерийских дуэлях на фронте

При равном количестве выстрелов украинская "арта" причиняет врагу намного больше ущерба

Благодаря поставкам вооружения и боеприпасов к ним западными союзниками количество выстрелов ВСУ в ответ по врагу равносильно числу ударов россиян по нашим позициям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Сейчас у нас приблизительный паритет с Россией по выстрелам – по разным оценкам это от 3–4 до 5–6 тысяч выстрелов в день", – рассказал Гетьман.

Но еще в начале войны у захватчиков было 15–20 миллионов снарядов, по разным оценкам. Они имели возможность производить не менее 60–80 тысяч выстрелов в день.

Впоследствии цифра снизилась до 20–30 тысяч.

Причина – в том, что в рф уже нет мощностей для производства боеприпасов, и они не способны полностью восстанавливать свои ресурсы по боекомплектам.

При этом врага не спасает даже помощь от Ирана – переданных "аятоллами" 20 тысяч снарядов хватает всего на несколько дней.

По факту сейчас ВСУ и армия врага выровнялись в артиллерийских мощностях, но есть один нюанс — украинские защитники используют более современную артиллерию и производят более точные выстрелы. Поэтому даже если у ВСУ и оккупантов будет паритет количеством выстрелов, то преимущество будет на нашей стороне из-за причиненного противоположной стороне ущерба.

Кроме того, Алексей Гетьман рассказал, что представляют собой евгений пригожин и его ЧВК "вагнер", которая существует сейчас в основном де-юре.

"Из тех 35–40 тысяч "вагнеровцев", которые воевали под Бахмутом, Соледаром, осталось менее 7 тысяч, переведенных на Юг на левый берег реки за Херсон", – подчеркнул эксперт.

Поэтому истерика у Пригожина связана не с тем, что дают или не дают снаряды. На самом деле его подвинули люди, которые более осведомлены о настоящем положении дел, и в том, что получать боекомплекты некому.

"По большому счету благодаря нашим военным ликвидирована ЧВК "Вагнера", — убежден Гетьман.

Ранее сообщалось, что с каждым днем помощь союзников Украине будет увеличиваться, поэтому стоит надеяться, что скоро украинская артиллерия будет беспрекословно подавлять врага.