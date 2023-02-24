Враг готовит провокации на границе и безуспешно топчется на Донбассе: актуальные карты боев

Вражеские солдаты пытаются прорвать линию обороны на Донбассе, однако через год им не удалось достаточно продвинуться

Российское военное руководство к годовщине полномасштабного вторжения в Украину решили устроить сразу несколько провокаций. Именно поэтому колонны техники были замечены в приграничных районах близ Черниговщины, а минобороны рф заявляют о готовности ВСУ "напасть на Приднестровье". Готовясь к любым сценариям, наши защитники продолжают держать оборону по другим направлениям фронта. В частности, отбивают вражеские атаки под Кременной и Сватовым, а также не разрешают прорваться россиянам под Бахмутом.

Детальнее о ситуации на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в свежей сводке. Специалисты отмечают, что также продолжаются серьезные бои на западе Донецкой области. Враг пытается совершать отдельные наземные атаки в пригороде Донецка и районе Авдеевки. Не обходится и без активных боевых действий на южном направлении — как в Херсонской, так и в Запорожской области.

Карта боев в Украине 24 февраля 2023

Восток Украины

Через сутки, 23 февраля, российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового. В частности, враг пытался наступать под Стельмаховкой, где потерпел поражение. Также россиянам "насыпали" под Нововодяным. Продолжаются и бои в районе Кременной. По данным Генштаба, армия России пыталась наступать у Кременной, Белогоровки и вблизи Серебрянского леса — успеха враг не получил.

Карта боев в Харьковской области 24.02.2023

Горячим направлением остается Бахмут, где россиянам, вероятно, частично удалось добиться тактических успехов. За прошедшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ в самом Бахмуте, а также вблизи Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Берховки, Ягодного и Диловки. Частично враг смог продвинуться в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута. По отдельным неподтвержденным данным, "вагнеровцы" могли частично вернуть под контроль утраченные позиции вдоль трассы Константиновка — Времен Яр — Бахмут.

Также российская армия не останавливает давление в районе Авдеевки. За минувшие сутки враг около 43 раз пытался атаковать в этом районе, хотя и регулярно терпел поражение. Проходили бои и под Новобахмутовкой и Каменкой. По словам спикера ООС на Таврическом направлении Алексея Дмитрашковского, вражеские войска усилили свою активность на Угледарском и Авдеевском направлениях. В частности, увеличилось использование врагом ударных групп по 10-15 человек.

Карта боев на Донбассе 24.02.2023

Обстреливаются и западные окраины Донецка. Зафиксированы попытки россиян атаковать в районе Невельского, Водяного, неспокойно также под Марьинкой, Победой и Новомихайловкой. Вблизи Угледара 23 февраля оккупанты попытались совершить наземную атаку, однако ВСУ удержали удар.

Юг Украины

За прошедшие сутки на Запорожском направлении ВСУ смогли отбить атаку российской армии в районе Новоданиловки. Тем временем оккупанты продолжали обстреливать с помощью артиллерии украинские позиции вблизи Гуляйполя, а также бить по мирным городам Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины.

Карта боев в Запорожской области 24.02.2023

По данным украинских источников, враг продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра. В частности, разворачиваются новые подразделения по технике в районе Каховки и Новой Каховки.

Карта боев в Херсонской области 24.02.2023

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