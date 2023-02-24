"Харьков наш, ПВО уничтожена, Зеленский сбежал": что вещали рупоры Кремля в первый день вторжения

Любимая байка россиян в первый день вторжения была о полном уничтожении украинской ПВО

Прошел целый год со дня полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. С тех пор, как бы странно и дико это не прозвучало, но ряды так называемых "z-патриотов", поддерживающих войну, значительно полнились. Неизменным осталось одно — их глупые выдумки о вымышленных победах в нашей стране. "Телеграф" собрал множество нелепых комментариев россиян в социальных сетях, которые они оставляли 24 февраля прошлого года.

Помимо громкого заявления "Киев за три дня", россияне выдавали в сети еще множество настоящих перлов. К примеру, одним из частых комментариев был об уничтожении украинской ПВО, флота и авиации. Ну и, конечно же, россияне не могли не соврать об уничтожении легендарных "Байрактаров". Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский опубликовал целую подборку из комментариев россиян в различных пабликах в сети ровно год назад.

"Самое смешное сейчас — просто перечитывать посты российских военкоров и всякой z-шизы годовой давности. Причем, самое потрясающее, что их аудитория с тех пор только выросла. Хотя никто за то тупое вранье так и не извинился", — написал Казанский.

Еще одну порцию абсурдных высказываний сторонников войны в Украине в своем Teegram-канале опубликовал советник главы МВД, бывший народный депутат Антон Геращенко.

"Русский десант высадился в Одессе! Украинская ПВО полностью уничтожена, а Зеленский сбежал из Киева! И этого всего армия рф, по заявлениям рашистских военкоров, достигла уже в первый день "трехдневной войны", которой сегодня исполняется год", — отметил Геращенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 февраля 2023 президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мощно обратились к украинцам.