Нам говорили "шансов нет", но мы стояли: щемящее видео к годовщине полномашстабного вторжения россии

Сплоченные украинцы уверенно удерживают российское нашествие и мощно противостоят вторжению агрессора

24 февраля исполняется год с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. К этой дате творческая группа редакции WAW подготовила видео, как украинцы выдержали ужас и растерянность первых дней войны, как изменились и окрепли за эти долгие 12 месяцев.

Документальная короткометражка сделана на основе реальных – официальных и любительских – съемок. Это история о том, как мы выстояли перед нашествием оккупантов, во что никто во всем мире не верил. Как смогли объединиться в едином порыве и поломать планы рашистов "взять" Киев за три дня, а затем выгнать их из Киевщины, Житомирщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины.

Но это будет со временем. А в первые часы большинство из нас пережило растерянность.

Сегодня все вспоминается как в тумане. Взрывы на военных аэродромах. Высадка русского десанта в Гостомеле. Первый массированный обстрел Украины крылатыми и баллистическими ракетами. Цели – военные штабы, пункты управления и гражданские объекты по всей стране. Первые жертвы войны. Боль утрат.

"Россия совершила военные удары по военной инфраструктуре и пограничникам, во многих городах Украины слышны взрывы, мы вводим военное положение на всей территории нашего государства" — обратился утром 24 февраля к гражданам Украины президент Владимир Зеленский, призвав людей оставаться дома. На нем еще костюм и белая рубашка. Как будто из другой жизни.

До 24 февраля у нас действительно была другая жизнь. Счастливое. Мы даже не понимали, насколько. Но кремлевский диктатор не оставил нам выбора, кроме как сражаться. За свою землю, за свободу и счастье жить в свободной Украине.

Очереди у военкоматов. БТРы на столичной Оболони. Вой сирен. Испуганные глаза прохожих. Бои. Фронт у некоторых приходит прямо по его улице. Попадания ракеты в соседнюю многоэтажку можно снимать прямо с собственной кухни.

Нам говорили "шансов нет"... А мы стояли. Призрак Киева защищал нас с неба. Пограничники на острове Змеиный держали оборону в море. Наша арта давала порки врагу на земле. И даже ромы воровали танки из-под носа врага, а домохозяйки сбивали надоедливые русские дроны банками с консервированными овощами. Повторяя при этом знаменитую фразу пограничника из Змеиного "русский военный корабель иди на@уй".

Нас разрывали на части, а мы оставались единственными. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей Молотова (ибо серьезного оружия у нас тогда не было), и вся была обезврежена. А на Черниговщине безоружный мужчина остановил движение вражеской бронетехники, бросившись чуть ли не под гусеницы танка. Многочисленные митинги в Херсоне и Энергодаре свидетельствовали нашу, простых людей, отвагу и сигналили миру: Украина никогда не станет территорией России. Нигде в оккупированных населенных пунктах надолго не задерживались российские флаги – их срезали партизаны.

Нам причиняли адскую боль... Буча, Мариуполь, Бородянка... Кровавые раны, которые никогда заживут.

…А мы знали: время мести придет. Как придет и победа. Благодаря мужественным мужчинам и женщинам, без колебаний взявшим оружие в руки. Благодаря нашему труду: аграрии, несмотря на опасность взорваться на вражеской мине, выводили на поля технику, чтобы Украина и мир были с зерном. Благодаря миру, который поддерживает нас и помогает оружием, в конце концов преодолел страх перед путином и свою зависимость от российских энергоносителей. Благодаря смелости Патрона. Благодаря нашей песне, гимна ОУН, которую пела "Птичка" (парамедик Екатерина Полищук) в бункере "Азовстали", в Мариуполе, поддерживая собратьев. Благодаря всем нам.

Несмотря на боль и усталость, холод и тьму. Мы сжимаем зубы и продолжаем движение вперед. Ведь уверены: победа уже ждет нас. Потому что мы не те, какими были 24 февраля. Мы другие. Сильнее, увереннее, сплоченнее.