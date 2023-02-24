"К Китаю нет большого доверия": у Байдена и в НАТО отреагировали на мирный план Си Цзиньпина

План оценили уже в США и НАТО

На Западе прокомментировали "мирный план" Китая, который тот разработал и предложил к годовщине российского вторжения. Там к нему отнеслись с долей скептицизма, заявив, что к Поднебесной "нет большого доверия".

Так, например, в администрации президента США Джо Байдена, комментируя мирный план, напомнили, что война может закончится хоть завтра, если путин выведет войска из Украины.

"Украина не нападала на россию, НАТО не нападал на россию, США не нападали на россию. Это была война выбора, которую начал путин" — передает СNN слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

А в "мирном плане", по его мнению, можно остановится уже на первом пункте "уважение суверенитета всех стран".

"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", — подчеркнул Салливан.

В свою очередь в НАТО по этому поводу и вовсе заявили, что к "Китаю нет большого доверия" из-за поступков, которые он совершал ранее.

"Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение россии. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с россией перед вторжением",— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине уже последовала первая реакция на китайскую инициативу. Её озвучил президент Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о том, что простые граждане также весьма холодно встретили этот "мирный план".